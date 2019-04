Milan, Gattuso: "Me ne posso sbattere di quello che dice la gente..."

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo la sconfitta contro la Juventus: “Voglio parlare di calcio giocato e basta, questa è la miglior prestazione da gennaio a oggi, l’abbiamo persa non per bravura della Juve ma per errori nostri. Bisogna continuare così, domenica prossima ci giochiamo qualcosa di importante. Se riusciamo a vincere contro la Lazio abbiamo ancora le nostre chance per andare in Champions League. Quanto è difficile digerire questa sconfitta? Anche l’anno scorso meritavamo qualcosa in più, oggi penso che il rammarico più grande al di là degli episodi - di cui è giusto parli la dirigenza - è che siamo stati ingenui contro una squadra più forte. Io penso che oggi la squadra abbia fatto qualcosa di diverso, siamo riusciti a fare una buona pressione. A tratti ci mettevamo 4-2-3-1, loro hanno cambiato negli ultimi 20 minuti. Noi a livello tecnico tattico abbiamo fatto sicuramente una grande partita”.

Ti sono stati riconosciuti tutti i meriti che hai? “Me ne posso sbattere di quello che dice la gente, sono uno dei primi giocatori che ha indossato la maglia di questo club. Gli addetti ai lavori tante cose positive me le dicono, sicuramente oggi vedo il calcio con un’altra visione, con un’altra prospettiva. Oggi faccio un altro ruolo, ma penso che i tifosi siano rimasti al Gattuso cuore, passione. Dopo si vedrà. Io non voglio l’amore dei tifosi, io lo voglio da mia moglie e dai miei figli. Voglio essere giudicato per quello che faccio. La cosa più importante è non leggere, non so chi parla bene o male e vado avanti. Oggi mi aspettavo che giocassero Cancelo e Spinazzola, invece ha messo Alex Sandro. Non potevamo aspettarli, l’avevamo preparata così. A livello difensivo oggi siamo stati bravi, abbiamo avuto coraggio. In questo momento abbiamo il dovere di fare un qualcosa di nuovo, gli avversari ci hanno studiato. Bisogna lavorarci”.