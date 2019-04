Milan, Gattuso: "Mi piacerebbe vedere il vero Suso, quello dell'andata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso parla così delle aspettative per la propria squadra in questo finale di stagione: "Mi piacerebbe vedere il vero Suso, quello delle prime 15 partite della stagione, mi piacerebbe vedere la qualità di Suso. Gli assenti? Donnarumma settimana prossima sarà dei nostri, Paquetà bisogna ancora aspettare, bisogna vedere se gli dà fastidio ancora la caviglia".

