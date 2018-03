Milan, Gattuso: "Mi tengo i tre punti. Kalinic? Regole uguali per tutti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha così commentato a Radio Rai la sofferta vittoria contro il Chievo: "Eravamo partiti non molto bene, lenti in fase di possesso. Sapevamo che potevamo avere difficoltà. Avevamo anche tutti i terzini fuori ma ci teniamo la vittoria e ora queste due settimane ci daranno modo di lavorare nel modo giusto, anche mentalmente. Kalinic? Senza rancore, domani è un altro giorno. Per me è importante ma le regole sono uguali per tutti. Sa che ha sbagliato ed è stato fuori ma domani per lui le porte saranno aperte e dobbiamo fare tutto per ritrovarlo. Rinnovo? Ora non è la priorità. Ora quella è la Coppa Italia e le ultime dieci partite, il contratto è l'ultimo dei miei problemi. Visto il rapporto con Fassone e Mirabelli ci sarà tempo... Non possiamo però più sbagliare: abbiamo derby, Juve, Napoli... Pensiamo partita dopo partite. Ora la priorità è recuperare energie. Sapevo che oggi potevamo faticare perché avevamo molti acciacchi".