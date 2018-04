Milan, Gattuso: "Mi tengo stretto questo punto. Il rinnovo? Arriverà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Inter. "L'Inter ha giocato meglio di noi, sicuramente a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro. A livello tattico abbiamo fatto molto bene, sicuramente abbiamo avuto qualche occasione da poter sfruttare. Per andare sull'esterno serve sviluppare bene in zona centrale, abbiamo faticato nel primo tempo però a livello tattico mi sono piaciuti tutti. Penso a far migliorare questa squadra, vedremo dopo dove arriveremo e non siamo ancora una squadra al meglio e stiamo giocando su due fronti. Mi aspetto che giochiamo più puliti e ci serve l'attaccante per sviluppare, abbiamo sbagliato tantissimo. La mole del lavoro di Cutrone è importante. Il mio contratto? Arriverà. Sento grande pressione addosso per riportare questo club dove merita".

Le volte che siete riusciti a costruire da dietro vi siete resi pericolosi, contro le grandi serve osare di più?

"L'Inter ha cambiato qualcosa, Candreva te lo becchi sempre dietro la linea di centrocampo con Cancelo che lavora in ampiezza. Abbiamo chiuso bene le linee sbagliando però molto in uscita.

Avete lasciato fare la partita all'Inter, l'aveva preparata così?

"Oggi per noi era importante non perdere, due sconfitte di fila in questo periodo potevano pesare come un macigno. Mi tengo stretto questo punto perchè fa morale, l'Inter ha una signora squadra".