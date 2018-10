Milan, Gattuso: "Nazionale falso problema: orgoglioso dei miei convocati"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, intervistato da Radio Rai, ha analizzato la vittoria di oggi col Chievo: "Potevamo evitare il gol subito, ma quando la squadra gioca questo tipo di calcio ci sta di perdere qualche palla. È stata una partita divertente, siamo stati padroni del campo. Non venivamo da un periodo brillantissimo e devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato il Chievo. Metterei la firma sul fare sempre tre reti e subirne uno. Sono molto soddisfatto: sulla carta questa gara era molto facile, ma in Italia e nel mondo di partite facili non ne esistono più. Nazionale? Preferirei avere tutti i giocatori a disposizione già mercoledì, ma indossare la maglia della Nazionale è una cosa bella. Sono orgoglioso se i miei ragazzi vengono convocati. La Nazionale non è un problema, anzi. È positivo rappresentare il proprio Paese".