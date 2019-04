© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SportMediaset fa il punto sul futuro di Gennaro Gattuso, con il tecnico che potrebbe non essere l'allenatore del Milan nella prossima stagione pur raggiungendo il quarto posto. Perché c'è un'ipotesi dimissioni anche in caso di Champions League, in caso contrario Gattuso difficilmente verrà riconfermato. Anche perché pesa una scelta di tipo tecnico: il tecnico è stato scelto dalla dirigenza precedente, caldeggiato da Massimiliano Mirabelli.