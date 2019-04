Milan, Gattuso: "Non bisogna mollare, oggi abbiamo fatto poco"

Al termine del match contro l'Udinese, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' un momento così che dobbiamo analizzare. E' facile parlare di schemi, attaccanti. Non bisogna arrendersi. Oggi penso che al di là di altre partite abbiamo fatto poco. Nel secondo tempo ho visto una squadra molla. Sull'1-1 potevamo segnare ma potevamo anche subire gol. Non bisogna mollare in questo momento, recuperare energie e far passare la paura. Dobbiamo mettere in condizioni tutti in questo momento di rendere al massimo".

4-3-1-2 da accantonare?

"Quando dico che ci vuole tempo per provare le cose. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso. In un giorno e mezzo non puoi avere la fluidità che hai con un modulo che utilizzi da un anno e mezzo".

I giocatori hanno perso certezze?

"In una stagione una squadra può avere alti e bassi. Abbiamo fatto cinque vittorie di fila e ora abbiamo un momento no. Quando non sei brillante la palla inizia a pesare 120 chili e ora questa cosa che sto dicendo si tocca con mano. Dobbiamo recuperare le energie e non darci le martellate da soli".

Le situazioni di Donnarumma, Suso, Kessié e Paquetà?

"Dopo dieci minuti ha interrotto l'allenamento, oggi ha provato, ha fatto una risonanza al ginocchio: ha una piccola infiammazione e abbiamo deciso di non rischiarlo. Paquetà lo avete visto tutti la distorsione che ha avuto. Suso ha preso una botta al collo del piede e speriamo di recuperarlo per sabato. Domani vediamo Paquetà e Donnarumma i problemi che hanno".

Quanto ti sei arrabbiato dopo aver subito il pareggio in contropiede?

"Abbiamo rischiato di fare il secondo gol, penso che sia una questione di gamba. Ci siamo fatti un po' prendere in velocità dall'Udinese ma oggi ho visto una squadra che di gamba non stava bene".

Il ritorno al 4-4-2?

"Dopo cinque minuti dal secondo tempo Castillejo tornava a destra e difficilmente riuscivamo a trovarlo fra le linee. Vedendo che avevamo perso le distanze ho deciso di passare a due linee a quattro".