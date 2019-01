Milan, Gattuso: "Non capisco i fischi a Calhanoglu"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso ha parlato a Milan Tv dopo il pareggio contro il Napoli: “Ci sono mancati qualcosa come è costante nelle ultime partite, in campo aperto e in transizione possiamo fare meglio. Sbagliamo troppo ma era da tempo che non palleggiavamo così bene. Siamo stati meno bravi in transizione. Non mi sono piaciuti gli ultimi venti trenta metri. Quando subentra la stanchezza lo smarcamento non è fluido ma la prestazione mi è piaciuta”

Sulla difesa: “Tutta la squadra ha il merito. Se analizziamo bene ci sono i motivi per cui sbagliamo. Qualcuno mi deve spiegare perché Calhanoglu è fischiato. È merito di come lavoriamo, di come chiudiamo le linee di passaggio. Siamo bravi, dobbiamo migliorare nel giocare a campo aperto, giocare con meno frenesia e sbagliare il meno possibile”



Su Piatek: “Anche Cutrone mi è piaciuto molto. Nelle ultime tre o quattro partite mi è piaciuto molto. Sbaglia poco quando gioca con la squadra. Dobbiamo migliorare quando andiamo sugli esterni che non riusciamo a portare molti uomini in area”

Sulla formazione offensiva del Napoli: “Li ha messi tutti ma già creava pensiero prima. Esprime grandi qualità. È una squadra che crea preoccupazioni. Ci siamo comportati bene. Quando si hanno giocatori forti è giusto farli giocare tutti. Lo invidio perché anche a me piacerebbe giocare in un certo modo ma bisogna mettersi nelle condizioni migliori”

Sul centrocampo: “Bakayoko è un giocatore atipico, da vertice basso atipico. A volte salta l’uomo con le sterzate. Secondo me è un giocatore che fa una grande fase difensiva ma fa ribaltare anche l’azione ma non la ribalta a livello balistico ma a livello di forza. Ci sta dando qualcosa, Paquetà può fare meno cazzatine negli ultimi metri ma può fare entrambe le fasi. È straordinario. Come Calhanoglu, mi spiace sentire i fischi per lui. Come per tutti, è assurdo sentire fischiare a San Siro i giocatori che indossano questa maglia”.



Sui singoli: “Calabria è stato molto bravo, Conti non volevo rischiarlo. Se lo ascolti dici sempre che sta bene ma poi in questo momento non possiamo permetterci di perdere i giocatori”

Sull’ambiente: “Non avevo dubbi che San Siro fosse all’altezza della situazione. È una tifoseria che ha visto molti campioni e partite importanti. Ci ho giocato per quattordici stagioni, è merito del rispetto e dell’educazione. Noi non siamo un paese di razzisti. Ci sono gli imbecilli che perdono la testa”.