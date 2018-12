Milan, Gattuso: "Non è colpa di Higuain. Montolivo? Gioca chi sta meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto al termine del match perso contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai: "Quando non si arriva al gol non è colpa solo dell'attaccante. Non riusciamo a sviluppare bene, ci mancava tutto il centrocampo. Abbiamo subito gol sull'unico tiro in porta. Nel primo tempo potevamo sfruttare qualche occasione, ma è un momento così. Non è solo colpa di Higuain, ma di tutta la squadra. A livello qualitativo stiamo esprimendo poca roba".

La trasferta di Frosinone? "Sarà una partita difficile, ma bisogna recuperare energia. Non serve gridare o tirare pugni sul muro, ma capire cosa non va.

Per adesso stiamo facendo troppi passi falsi. La squadra sta dando quello che ha, ma non basta. Bisogna ritrovare la via della vittoria".

Higuain? "Non lo difendo. Penso che per mettere in condizione uno come lui deve funzionare tutto bene. Se vai a vedere la nostra partita, non abbiamo servito molto il Pipita. Non riusciamo a sfruttare a livello tecnico tutte le occasioni. Se gli attaccanti non arrivano al gol si deprimono. Se a 31 si preoccupa di Morata significa che non ha la giusta esperienza. È un ragazzo solare, che vive per il gol. Lo considero molto intelligente, penso che le voci non lo infastidiscono".

L'esclusione di Montolivo? "Io vi rispondo, ma il centrocampo è quello che avete visto. Nella vita è difficile essere onesti e obiettivi. Io vedo il calcio in una certa maniera, mi piace vedere la gente pedalare e allenarsi nel modo giusto. Al momento chi gioca sta meglio di Montolivo. Non ho mai discusso, mi piace vedere lavorare i ragazzi in un certo modo. Sono scelte tecniche, vado alla ricerca di altro".