Milan, Gattuso: "Non è tutto da buttare. Passo avanti nel sacrificio"

Fonte: MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha commentato così la sconfitta nel derby contro l'Inter ai microfoni di Milan TV: "Prima del gol di Icardi, la partita era ciò che cercavo. Trovare continuità nei novanta minuti che non avevamo mai trovato in tutto l'anno, giocare con una squadra più forte a livello fisico e tenere botta. Un passo indietro a livello tecnico ma un passo avanti a livello di mentalità di squadra e sacrificio. Sicuramente potevamo fare meglio nel palleggio e a noi è mancato un po' di coraggio, ci sta. Fosse finita 0-0 ora staremmo parlando di tutt'altro. Abbiamo chiesto però troppo sacrificio ai nostri attaccanti esterni, che poi ovviamente non portavano presenza in attacco. Il livello difensivo? Abbiamo subito qualcosa nel primo tempo solo da angolo e nella ripresa uguale, poi gli ultimi quindici minuti avevamo sempre intercettato bene il pallone. Davamo la sensazione di star meglio noi di loro, a livello tecnico un passo indietro ma meglio in mentalità. Questa è la partita che dovevamo fare, chiudendo le linee di passaggio e facendoci sentire. Anche sugli angoli ci siamo comportati benissimo, non è tutto da buttare via ma la sconfitta brucia. Dobbiamo saper guardare avanti".