Milan, Gattuso: "Non fermiamoci. André Silva senza gol? E' colpa mia"

Dopo il successo conquistato contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva:

Tutto a gonfie vele?

"Testa a giovedì, c'è il Ludogorets, siamo contenti della prestazione, abbiamo giocato con una grande squadra ma bisogna guardare avanti, complimenti ai ragazzi ma abbiamo perso tanti punti per strada sia per la gestione vecchia che per la mia, non basta quello che stiamo facendo, ci teniamo le prestazioni ma non possiamo fermarci".

Si può pensare alla Champions?

"Non lo so, non sono un mago io provo a fare l'allenatore, il merito è dei ragazzi per il senso di appartenenza, è un periodo che ci sta girando bene, continuiamo così e vedremo. Ora abbiamo la semifinale di Coppa, giovedì l'Europa League, settimana prossima giochiamo a Roma, poi con la Lazio in semifinale, il 4 marzo il derby: ne abbiamo tante, dopo vedremo dove arriveremo".

André Silva: quali sono i suoi limiti nel calcio italiano?

"E' un giocatore che avete visto oggi negli ultimi 20 minuti, che abbina potenza e qualità, noi giochiamo con una sola punta, ora Cutrone sta facendo bene, Kalinic è diverso, lui è un ragazzo giovane, quando dico che le colpe sono anche mie perché lui è un giocatore che ha classe, qualità e gli manca solo il gol. Ce lo teniamo stretto, in allenamento vediamo come lavora, anzi a volte bisogna fermarlo perché non si ferma mai: le responsabilità sono le mie che non riesco a dargli continuità".

Meriti dei ragazzi e mai tuoi?

"Sì, stanno dando tanto, mi sopportano, me ne accorgo che sono stressante, li vedo che fanno le facce strane ma io lavoro così dobbiamo continuare, merito loro, si stanno impegnando tanto".

Abbraccio con Rodriguez dopo il rigore sbagliato?

"Li sbagliava Maradona figurati Rodriguez, fa parte del gioco, già che si prende il pallone di fronte a 50 mila persone è tanto, io non lo prendevo mai il pallone perché non li sapevo tirare".

Ti sente il presente o il futuro del Milan?

"Non mi sento nulla, sto vivendo questa esperienza come qualcosa di grande, di bello, ho avuto la possibilità di indossare questa maglia per 465 volte, ho vinto tanto, mi sento a casa mia, un privilegiato, un uomo fortunato che a 40 anni è sulla panchina del Milan".