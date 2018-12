Milan, Gattuso: "Non parlo di ciò che ci manca. Montolivo? Non mi piace"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, dopo il k.o. contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' un momento complicato. Oggi eravamo in emergenza, la squadra non può rimproverarsi nulla. Il risultato brucia, abbiamo perso brillantezza ma siamo stati anche sfortunati. Chi avevo a disposizione ha giocato bene, abbiamo subito un tiro in porta e un gol. Bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli".

Non riuscite a segnare. "Oggi ci siamo inventati il centrocampo. Possiamo sviluppare in maniera migliore sicuramente. Dovevamo sfruttare meglio le situazioni in campo aperto".

Perché Montolivo non gioca? "Mauri ha fatto una buona partita. Riccardo non ha minutaggio e le scelte le faccio in base a quest'aspetto. Per mettere in campo un calciatore deve piacermi, in questo momento penso che gli altri siano più avanti. Oggi parliamo di questa partita, non di Montolivo altrimenti siamo fuori strada".

Possibile uno scambio Higuain-Morata? Qual è la tua posizione sul Pipita? "E' una domanda che bisogna fare alla società. Sta vivendo un momento non brillantissimo, come la squadra. Fin quando è a Milanello resta un giocatore importante, da sfruttare al massimo. Nessun attaccante è contento quando non segna, ma fa fatica tutta la squadra e in questo contesto c'è anche Higuain".

Che tipo di mercato farà il Milan? "Oggi non posso parlare di quello che ci manca. Non è il mio mestiere, io sono qua per dire cosa non ha funzionato. Se dopo una sconfitta così devo venire a parlare di mercato faccio fatica perché non è il mio lavoro e non mi riguarda".