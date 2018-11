Milan, Gattuso: "Non pensiamo alla Juve, Higuain sta lavorando"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, è intervenuto prima del match di Europa League contro il Betis. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "C'è un bel clima, abbiamo un bel po' di entusiasmo. In questo momento dobbiamo recuperare energie e qualche uomo. Higuain? Sta lavorando, in questo momento non sappiamo se ce la farà per la Juventus. Sta lavorando con i fisioterapisti. Sarà una partita difficile, ci giochiamo tanto. La testa è qui, non alla Juventus. Sarà una gara importantissima".