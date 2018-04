Milan, Gattuso: "Non posso pensare ai gol degli attaccanti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa degli attaccanti a disposizione, comunque carenti in fase realizzativa. "Devo fare risultati, non posso pensare agli attaccanti che non vanno in doppia cifra. Analizziamo anche come si muovono gli attaccanti, Kalinic col Toro e col Napoli ha avuto un paio di occasioni di testa, stessa cosa Silva contro la Juve a porta vuota, col Toro abbiamo creato poco ed è stato questo il problema. Capisco che non si segni molto, ma è anche vero che il Milan prende meno gol".