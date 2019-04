© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo Rai Sport, non è ancora certa la conferma di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan dopo il summit avuto oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Stando a quanto riportato, la società si prenderà 24 di riflessione. In caso di esonero, possibile che la squadra vada affidata al tecnico della Primavera Federico Giunti con supervisione dello stesso Leonardo. Poi per la prossima stagione si apriranno altri possibili scenari: piace Antonio Conte, che però sembra più vicino alla Roma, ma non sono da trascurare anche nomi come Roberto De Zerbi o Eusebio Di Francesco.