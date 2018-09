Milan, Gattuso: "Non siamo una grande squadra. Higuain? Vediamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora una rimonta per il Milan di Gennaro Gattuso, reduce dall'1-1 di Empoli. Il tecnico rossonero ne ha parlato a Sky Sport: "Anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Poi un errore ci può stare, soprattutto in questo momento li stiamo pagando a caro prezzo. Dobbiamo guardare avanti: non riuscire a chiudere le partite sta diventando un problema. Creiamo tanto, specie in un momento di difficoltà come questo, però parliamo per l'ennesima volta di una partita sfortunata. Bisogna lavorare, guardare avanti e migliorare la fase realizzativa. Stiamo facendo molta fatica".

Pesa guardare il Milan nella parte destra della classifica?

"Penso che quando succede che sistematicamente commetti qualche errore dipende anche dal modo in cui vogliamo giocare. Ci sta. Però il fatto che non riesci a vincere anche giocando bene ti fa perdere tranquillità, non posso nasconderlo. Lavoro con ragazzi intelligenti e appassionati, dobbiamo rimanere tranquilli".

Ha detto qualcosa a Romagnoli?

"Non gli devo dire nulla. Se devo dirla a lui la devo dire anche a chi ha avuto 4-5 palle gol e il portiere ha fatto dei miracoli. Gli errori nel calcio ci stanno, l'importante è riuscire a farne il meno possibile".

Le grandi squadre quando devono vincere vincono. Cosa manca a voi?

"Noi non siamo una grande squadra. Proviamo a fare delle buone cose, ma una grande squadra deve essere più cinica e concreta. A noi manca, dobbiamo limare qualche errore. Oggi abbiamo rischiato in due occasioni nel primo tempo e poi poco. In questo momento noi dobbiamo rimanere tranquilli e pensare a lavorare, se continui così i risultati non possono non arrivare".

Prendete tanti gol. Ci sarà spazio per Caldara?

"Caldara in questo momento è infortunato, sicuramente avrà il suo spazio. È un ragazzo molto intelligente, ama il suo lavoro e speriamo di riuscire a recuperarlo ".

Manca la capacità di gestire la palla?

"Oggi nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo provato a gestire senza fare troppa pressione. Poi il rigore ci ha tagliato le gambe: un errore a livello tecnico ci può stare, però penso che in quei 20-25 minuti non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo provato a gestirla, a non andare a fare pressione alta e a palleggiare sulla nostra metà campo. Però in questo momento dobbiamo migliorare, i concetti di squadra sono buoni".

Le condizioni di Higuain?

"Speriamo di sì. Domani torniamo ad allenarci e i dottori lo valuteranno".