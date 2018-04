Milan, Gattuso: "Oggi al Benevento abbiamo fatto il solletico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo il ko contro il Benevento: “È un dato di fatto che non ci porta bene. In questo momento serve che ci mettiamo la faccia, abbiamo giocato senz’anima, siamo stati messi in grandissima difficoltà. Credo che in questo momento ci sia un’involuzione e si tocca con mano. Non possiamo finire la stagione così, oggi non mi è piaciuta l’interpretazione dei singoli giocatori”.

È preoccupato per il sesto posto? “Sono preoccupato sì, siete voi quelli che mi fanno le domande sulle punte. Oggi non c’è il problema di una o due punte, con due punti oggi abbiamo fatto il solletico agli avversari, il responsabile più grande sono io che faccio delle scelte, sono molto deluso e arrabbiato. Abbiamo creato tanto ma siam stati arruffoni, queste cose poi le paghi. Per questo bisogna metterci la faccia. Sarebbe facile dire che siamo stanchi, bisogna affrontare le stesse partite con il furore agonistico. Diamo la sensazione di fare le cose tanto per fare. Non c’è tranquillità, credo sia questo il nostro problema in questo momento”.

Che sensazione fa trovarsi in questa situazione? “C’è tanta amarezza, non facciamo paragoni con il Milan in cui giocavo io, era un’altra epoca. Io penso che bisogna metterci la faccia, chiediamo scusa perché abbiamo scritto una pagina non bellissima nella storia del Milan. Dobbiamo ricompattarci e fare le cose che riuscivamo a fare fino alla gara contro il Napoli. Forse non sono stato chiaro in questi giorni, avevo detto che per noi era una partitaccia, contro una squadra che non aveva nulla da perdere. Dovevamo affrontare la gara con una veemenza diversa. È giusto che oggi abbiamo perso, ce ne assumiamo le responsabilità”.

Dal tuo rinnovo la squadra non ha più vinto, è una coincidenza? “Mi aspettavo anche questo, il contratto per me non vale nulla, io non ci metto niente a farmi da parte anche col contratto firmato. Ci manca un’alternativa a Calhanoglu, Suso ieri non si è allenato, ma non vogliamo andare alla ricerca degli alibi. Non possiamo buttare tutto quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo quattro partite di campionato e una finale di Coppa Italia, mentalmente questa gara è una mazzata”.

Come mai questo calo?

“Sicuramente il fatto di aver fatto buone prestazioni. ora sono 35-36 giorni che non arriva la vittoria, forse la stanchezza, il fatto di pensare che siamo belli quando facciamo girare palla. La parola anima racchiude tutto quello che voglio dire. In questo momento non stiamo facendo le cose in maniera perfetta”.