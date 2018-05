Milan, Gattuso: "Oggi la miglior partita della mia squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport parla il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo l'1-1 contro l'Atalanta: “C'è grande differenza tra sesto e settimo posto, sicuramente è importante aver messo in un cassetto l'Europa League. Sarebbe più facile evitare i preliminari. Oggi non era facile fare una prestazione del genere, è stata la partita migliore della mia squadra. La Coppa Italia? Arrivare in finale e giocare con questa Juventus è stato un grandissimo risultato, sono partite che servono per crescere quando si ha una squadra giovane. Dovevamo ritornare in Europa, oggi ci siamo ritornati. Speriamo di andare direttamente ai gironi, ci permetterebbe di fare una preparazione come si deve. Andare ai playoff diventerebbe un problema per la preparazione della stagione, poi magari qualcuno nei contratti ha qualche premio per la qualificazione diretta. Oggi bisogna stare vicini ai giovani e far capire loro la maglia che indossano. L'Atalanta è una squadra forte, che non molla mai, serviva mettere in campo i giocatori di maggiore esperienza. Nesta al Perugia? Non l'ho sentito, ci messaggiamo ogni tanto su Whatsapp anche se con il fuso orario era un po' un casino. Sono contento, spero che venga ufficializzato perché si merita una chance in Italia dopo aver allenato in America”.