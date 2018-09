Milan, Gattuso ora chiede di più e si affida ai titolari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il turnover massiccio contro il Dudelange per alcuni versi è stato giustificato dalla modesta caratura dell’avversario in Europa League, e dalla volontà di concedere una chance ai giocatori che fino ad oggi hanno trovato poco spazio. Gli unici titolari che hanno disputato novanta minuti in Lussemburgo sono stati il bomber e il capitano del Milan, ovvero Alessio Romagnoli e Gonzalo Higuain. Le rotazioni hanno consentito al tecnico calabrese di avere molti giocatori freschi in vista della sfida contro l’Atalanta domani alle 18 a San Siro, e da alcuni elementi l’allenatore si aspetta di più. Suso e Bonaventura ad esempio sono stati spesso i trascinatori del Milan negli anni passati, e da loro Gattuso vuole un cambio di passo, o dallo stesso Calhanoglu che non ha ancora raggiunto il top della forma fisica. A centrocampo rientreranno Biglia e Kessie, mentre in difesa Rodriguez e Calabria saranno schierati come terzini, al centro c’è un ballottaggio tra Musacchio e Caldara con l’ex nerazzurro in vantaggio dopo la prova positiva in Europa League, al suo esordio dal primo minuto con la maglia del Milan. Dopo un periodo di apprendistato Caldara sta convincendo giorno dopo giorno lo staff tecnico e domani potrebbe comporre il tandem con Romagnoli. Ma ciò che si aspetta Gattuso, così come tutto il pubblico milanista, è una prova convincente, un match che possa dare sicurezze all’ambiente, un segnale di crescita rispetto al pareggio contro il Cagliari dove i primi 20 minuti sono stati molto complessi. E allora il tecnico si affida al Pipita, ai titolari e alla voglia di riprendere a correre in campionato per non incappare in un altro passo falso.