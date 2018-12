Milan, Gattuso: "Ora non c'è tempo per il mercato. Ma faremo qualcosa"

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos. Ecco le sue dichiarazioni sulle voci di mercato che possono infastidire: "Giochiamo ogni 3 giorni e di tempo per pensare ce n'è poco. Non racconto quello che ci diciamo o le nostre problematiche. In questo momento non voglio levare nulla al campo. Abbiamo stretto i denti in un momento difficile, ma sicuramente qualcosa faremo nonostante i paletti dei fair play finanziario. Ci sono 5 partite prima della riapertura del mercato, vedremo".