Milan, Gattuso: "Passavo per difensivista ma oggi si è visto come siamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha così parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il derby perso dai rossoneri contro l'Inter: "Il primo gol nasce da sette giocatori nostri in area contro due, abbiamo commesso un errore. Da mesi mi sento massacrare perché non facciamo la pressione alta. Oggi l'abbiamo preparata così ma se non hai le caratteristiche fai fatica, ci saltavano sistematicamente il centrocampo. Abbiamo faticato su questo aspetto, poi nel secondo tempo c'è stata la reazione. Dopo lo 0-2 c'era da preoccuparsi dell'imbarcata e invece abbiamo reagito. Non si è visto il Milan degli ultimi mesi a livello difensivo, e di compattezza. Abbiamo subito troppe imbucate, soprattutto nel primo tempo. Non si è vista la solidità della squadra, abbiamo sofferto tantissimo. Con voglia, caciara e un po' di cambi l'abbiamo rimessa in piedi ma non è un gioco che ci piace questo, lo soffriamo. L'Inter non veniva da un bel periodo ma abbina qualità a forza fisica, bisogna fargli i complimenti. Alcuni giocatori fuori forma? No, non sono d'accordo. Forse ho visto una partita diversa. Non è un problema di uomini, dobbiamo riflettere su quello che si tocca con mano. Mi hanno massacrato sul fatto che sono un difensivista ma si è visto che se non abbiamo queste caratteristiche facciamo fatica".