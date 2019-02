Milan, Gattuso: "Passo indietro dal punto di vista qualitativo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Rai Sport il pareggio a reti bianche contro la Lazio all'Olimpico: "Dal punto di vista qualitativo abbiamo fatto un passo indietro. A livello difensivo abbiamo fatto molto bene, la Lazio ha giocato sui nostri errori. Abbiamo sbagliato tanto però era la partita che dovevamo fare. La Lazio porta sempre quattro, cinque uomini in area di rigore. Nella fase difensiva siamo stati bravi, potevamo fare meglio negli ultimi 30 metri".

Piatek servito poco.

"Non è stato mai servito. Abbiamo sempre cercato palla lunga. Correa andava sempre su Bakayoko e passavamo sempre da lui, invece dovevamo andare sulle mezzali. Sicuramente anche io dovrò riflettere su questo aspetto qua".

Primo tempo troppo lenti.

"Abbiamo palleggiato in maniera non corretta sbagliando tantissimo. La Lazio è sempre in salute, sembra che non ti fa male ma poi bisogna stare attenti. Gli attaccanti sono veloci e ti creano pensieri. Questo pareggio me lo tengo stretto ma a livello tecnico potevamo fare molto meglio".

Crescita della squadra.

"Oggi potevamo fare molto meglio. Ma dobbiamo analizzare le caratteristiche, Laxalt non sviluppa gioco come Rodriguez, abbiamo fatto riposare Cahanoglu mentre Borini preferisce attaccare la profondità. Penso che ci sia però una crescita costante di tutti".

Fase difensiva impeccabile.

"Oggi ci teniamo la prestazione difensiva ma a me le prestazioni mi piacciono quando si parla a 360°. Potevamo fare meglio nello sviluppo del gioco negli ultimi 30 metri".

Merito tuo di aver compattato il gruppo e sabato ci saranno 70mila persone a vedere Milan-Sassuolo. Ti candidi a miglior allenatore?

"Il merito è dei ragazzi, io ne devo fare di strada. La fortuna degli allenatori sono i giocatori. Io e il mio staff abbiamo avuto la fortuna di aver trovato un gruppo giovane che segue quello che noi proponiamo. Noi non abbiamo fatto nulla".