© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è tornato a parlare anche di alcuni singoli, fra cui ovviamente Bakayoko: "Al primo posto c'è sempre il club e i risultati, non ho mai portato rancore con il giocatore. La corsa Champions? Noi dobbiamo pensare solo a noi, non dobbiamo perdere energie a guardare gli altri campi. Il rammarico è aver perso punti per strada, ora dobbiamo solo pensare a rincorrere e a fare più punti possibili. Poi vedremo cosa succederà. Non so cosa abbiamo in più delle altre, noi daremo tutto in queste ultime tre partite perché abbiamo voglia e ce la vogliamo giocare fino alla fine. Dopo la gara di domani non è vero che la strada è in discesa. Il Frosinone, anche se è già retrocesso, non è mai facile da affrontare, e poi andiamo a Ferrara contro una Spal che vorrà fare il record di punti in Serie A".