Milan, Gattuso: "Per migliorare questa squadra servono 3-4 giocatori"

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato così del futuro della rosa alla vigilia della gara contro il Verona: "Per migliorare questa squadra devono arrivare 3-4 giocatori, è un dato di fatto che è una squadra giovane ma per alzare l'asticella servono anche giocatori che hanno giocato determinate partite, può essere vero che stiamo andando alla ricerca di gente che abbia esperienza, ma non basta solo l'esperienza".