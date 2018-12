Milan, Gattuso per ora non rischia. Ma è già tornata l'ombra di Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La panchina di Gennaro Gattuso è rovente dopo l'eliminazione dall'Europa League, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la posizione dell'allenatore del Milan non è ancora a rischio per quest'anno. Semmai per la prossima stagione: Rino si gioca tutto con la corsa al quarto posto, quello che vale l'ingresso in Champions League, e nel caso in cui non dovesse riuscirci tornerebbe forte l'ombra di Antonio Conte, con Arsene Wenger e Roberto Donadoni come alternative.