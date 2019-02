© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche della possibile convivenza in attacco di Piatek e Cutrone: "Cutrone e Piatek possono giocare insieme, ma bisogna capire se con un centrocampo a tre e due punte, oppure centrocampo a quattro, non è che non mi piace schierarli insieme, ma devo mettere dentro una formazione funzionale. Spiace anche a me lasciare fuori Cutrone per qualche partita".