Milan, Gattuso: possibile esonero prima della Juve

Gennaro Gattuso ieri sera è stato a un passo dall'esonero. I dirigenti milanisti, insieme al rappresentante della proprietà Gordon Singer, dopo la batosta subita contro il Betis, stavano per prendere la decisione di salutare l'attuale allenatore poi, con calma, ha prevalso la volontà di proseguire insieme e tutti si sono stretti intorno al tecnico per difenderlo in vista dell'appello previsto contro la Sampdoria. Sì perché è chiaro che se non dovesse arrivare una vittoria, il club potrebbe davvero salutare Ringhio per dare uno scossone allo spogliatoio. I nomi in ballo sono due: il primo, quasi un sogno visti gli eventuali costi dell'operazione, è quello di Antonio Conte; il secondo è quello di Roberto Donadoni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.