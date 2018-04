Milan, Gattuso potrebbe stravolgere l’attacco per contrastare il mal di gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’attacco del Milan si è inceppato. La squadra rossonera segna con il contagocce e i quattro pareggi consecutivi (con appena due gol siglati) ha fatto accendere la spia dell’emergenza. Gennaro Gattuso insiste sul concetto di “mole di gioco” sui “movimenti corretti in fase offensiva”, giustamente il tecnico evidenzia che il Milan crea tanto e si propone, ma alla fine non c’è quasi mai la stoccata del finalizzatore. Al Milan manca il bomber e non lo si scopre certo oggi, ecco perché Gattuso sta pensando ad un cambio tattico in vista della sfida di questa sera contro il Benevento. I campani arrivano a San Siro con l’intenzione di vendere cara la pelle fino all’ultimo secondo, perché non c’è ancora la matematica retrocessione, e dopo l’impresa dell’andata (2-2 allo scadere con la rete del portiere) De Zerbi vorrebbe replicare lo scherzetto all’amico Gattuso.

Proprio oggi l’allenatore calabrese chiude un girone intero da quando siede sulla panchina milanista, da Benevento a Benevento appunto. Gli ultimi cinque risultati non sono stati del tutto positivi quindi ci sono tanti motivi per tornare a vincere, e l’occasione di avere in casa l’ultima della classe è da sfruttare al massimo. Gattuso però ha capito che qualcosa non va in attacco così starebbe optando per un cambio tattico, fuori Calhanoglu per infortunio, Suso potrebbe addirittura riposare, così scoccherebbe l’ora di Cutrone e Andrè Silva insieme, in una sorta di 442. Con Borini e Bonaventura sugli esterni di centrocampo, Kessie e Biglia al centro, in difesa torna Calabria con Bonucci, Zapata e Rodriguez, in avanti i due giovani attaccanti. Nel caso in cui Gattuso non se la sentisse di modificare l’assetto, allora il Milan scenderebbe in campo con il solito 433 ma dovrebbe essere sempre Cutrone ad occupare la posizione di attaccante centrale e non Kalinic come nelle ultime uscite.