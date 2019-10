© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Rino Gattuso è uno dei papabili per la sostituzione di Marco Giampaolo in caso di esonero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, Ringhio potrebbe accettare il ritorno in rossonero soltanto nel caso in cui uscisse di scena Paolo Maldini, visto che tra i due non scorre buon sangue dopo l'addio del tecnico al termine della passata stagione.