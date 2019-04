Milan, Gattuso: "Preoccupazione e sfiducia. Fatica fisica e mentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel post partita di Milan-Lazio, mister Gattuso ha parlato a Milan TV: "Stasera non ha funzionato un po' tutto, abbiamo faticato in entrambe le fasi. Nel primo tempo non avevamo rischiato niente, nella ripresa siamo partiti lenti regalando campo agli avversari. Prestazione da dimenticare. Ho visto atteggiamento preoccupato e anche di sfiducia, lo vedo anche dal gol che abbiamo subito. A livello mentale, tecnico e fisico stiamo facendo fatica, si nota".

Su Caldara: "Ha fatto una buona partita, aveva solo bisogno di una chance e l'ha sfruttata bene. Aveva libertà per impostare e ha fatto molto bene".

La prova di Piatek: "Il problema non è Piatek o i pochi rifornimenti, è proprio tutta la squadra. Quando non trovavamo le due mezze punte poi lasciavamo tutta la squadra aperta, in contropiede. È un problema di tutti".

Il Milan a Torino: "Abbiamo preso una mazzata, oggi abbiamo deluso anche i nostri tifosi che erano in molti. Recuperiamo energie e poi andremo a battagliare a Torino, mettono energia e fisicità".