Milan, Gattuso: "Qualche mese fa una partita così la perdevamo al 100%"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha così commentato il pari interno a reti bianche contro il Torino ai microfoni di Radio Rai: "Non parlo di bicchieri mezzi pieni o mezzi vuoti ma di una prestazione ben giocata. Non è un caso se il Torino non ha perso nessuna gara in trasferta. Ha giocatori forti ed è ben messa in campo: qualche mese fa una partita così la perdevamo al 100% e invece siamo stati sul pezzo. Hanno avuto due occasioni e Donnarumma ci ha salvati ma ho visto una squadra che ha fatto quel che doveva fare. C'erano altre aspettative: anche noi volevamo vincerla e passare qualche giorno tranquillo. Penso che comunque la squadra abbia giocato bene. Non abbiamo dato il colpo del ko, perdendo palloni a campo aperto. Ci è mancata qualità, ma non scordiamoci che Higuain due giorni fa non si allenava. Ha preso un antinfiammatorio e stretto i denti. Potevamo fare qualcosa in più ma la prestazione mi è piaciuta tantissimo".