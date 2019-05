Milan, Gattuso: "Rammarico per le tante occasioni perse quest'anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport dopo Fiorentina-Milan 0-1 è intervenuto il tecnico rossonero Gennaro Gattuso: “La vittoria dell’Atalanta? Dopo il 2-0 ho spento tutto, ho fatto una doccia e non ci ho pensato più. È una squadra che può ancora crescere, non siamo stati bravi in alcuni momenti della stagione. A inizio anno nessuno avrebbe creduto che potevamo stare a pari punti con la Roma e davanti alla Lazio, però sicuramente per strada abbiamo perso tanto. Montella? Io con lui non ho avuto mai nulla, non ho mai discusso. Ho una stima incredibile. È un allenatore da cui ho da imparare molto, è stato un mio compagno in Nazionale. Era normale abbracciarci, ci siamo salutati come due persone che si rispettano. Baayoko? Già il giorno dopo avevo messo da parte tutto. È un giocatore importante, per aiutare la squadra è fondamentale che i calciatori non si manchino di rispetto tra di loro.Questa squadra sta dando tanto, sta facendo molto bene. Il rammarico è di non aver dato una sterzata quando abbiamo attraversato momenti negativi”.

Piatek? “Deve pensare alla squadra. Il fatto che non la butti dentro può capitare, sta attraversando un momento di flessione, non deve fasciarsi la testa e pensare al suo orticello”.

Sulla prestazione col Torino: "Contro il Torino non è stata una prestazione negativa, il Torino non aveva mai tirato in porta. Abbiamo commesso un'ingenuità. Non abbiamo giocato male quella partita".

Su cosa non è andato: "Il nostro difetto è stato non essere andati alla ricerca di qualcosa di diverso quando sono uscite le nostre debolezze".