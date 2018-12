Milan, Gattuso: "Regalati 45' al Frosinone, primo tempo imbarazzante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, è tornato sull'analisi della gara contro il Frosinone in conferenza stampa. "Il Milan ha regalato 45 minuti al Frosinone. Dopo 5-6 minuti, alla prima verticalizzazione ci siamo impauriti e abbiamo perso le distanze. Ci siamo allungati e l’ho detto negli spogliatoi. È stato un primo tempo imbarazzante. Abbiamo avuto delle occasioni, non le abbiamo sfruttate al meglio. Dobbiamo stare tranquilli e non dare pressione. Dobbiamo fargli capire che si può sbagliare, ma non abbandonare il campo”