Milan, Gattuso: "Resta la prestazione. Donnarumma? Grande partita"

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Napoli, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "

Mezza rissa?

"Ho visto che Biglia e Insigne si sono attaccati un po' ma è finita là".

Europa League consolidata?

"Non, siamo tante squadre in pochi punti, resta la prestazione, abbiamo affrontato una grande squadra, ci mancavano i due centrali, siamo contenti di come l'abbiamo preparata e interpretata, giocare così con il Napoli, palleggiare così non era facile. Abbiamo fatto una buona partita e si sapeva che il Napoli era una buonissima squadra".

Sulla parata di Donnarumma?

"Le parate le ha sempre fatte, è fortissimo, ma io andrei a valorizzare la prestazione per come ha interpretato il ruolo del portiere, lo ha fatto in maniera incredibile. Ha toccato più di 70-80 palloni, imbeccava sempre Calabra, il salto di qualità che deve fare è questo, la parata è la ciliegina sulla torta, ultimamente si vedeva che non era sicuro, sbagliava tanto nel costruire con i piedi, invece oggi ha fatto una grandissima prestazione".

Difficoltà a far gol?

"Per quello che costruiamo segniamo poco ma nella vita quando si fa questo lavoro non bisogna essere ipocriti, chiedo tanto agli attaccanti, anche a Kalinic chiedo tanto, quando parti dal basso devi giocare sempre pulito, dobbiamo certamente migliorare ma non possiamo fare in modo diverso in questo momento, la difesa ha fatto benissimo, davvero abbiamo fatto passare poco".

Chiuso il discorso Scudetto?

"La Juve deve vincere, se vince va a 6 punti, c'è uno scontro diretto, conoscendo la Juve diventa difficile ma c'è ancora tutto giocare vediamo cosa fa la Juve ma conoscendoli come mentalità, per come sono abituati diventa difficile".