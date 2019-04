Milan, Gattuso: "Rifarei le stesse scelte, non serve dare colpe"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan non riesce a conquistare la finale di Coppa Italia perdendo, tra le mura amiche, contro la Lazio: a decidere il match Correa anche se i rossoneri non sono sembrati mai realmente in grado di impensierire la retroguardia biancoceleste. E' un Gennaro Gattuso ovviamente deluso quello che si presenta ai microfoni di Rai Sport per parlare di un incontro nel quale i suoi non sono riusciti ad esprimere i propri valori: "E' inutile dare colpe a destra e sinistra. La responsabilità è di tutti noi, io per primo poi dei giocatori. C'è poco da analizzare, la Lazio ha meritato nettamente e ci è stata superiore. Facciamo grande fatica a livello fisico e mentale, abbiamo provato nuove soluzioni ma tutto questo non basta. Se avrei fatto le stesse scelte? Certo, perché nessuno me le impone. Abbiamo sbagliato approccio” ha ammesso.