Milan, Gattuso: "Ringrazio i miei ragazzi perché mi stanno dando tanto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha così commentato a Premium Sport il successo dei suoi contro la Lazio: "Siamo contenti, abbiamo affrontato una grandissima squadra con tecnica e fisicità. Ringrazio i ragazzi per la grandissima prestazione di oggi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sembra che si parli di ragazzi che non hanno mai giocato a calcio. Hanno avuto difficoltà ma ora stanno bene a livello mentale e fisico e a tratti esprimono anche un buon gioco. Venivamo da un momento negativo, con giocatori che giocavano al di sotto. Stanno dando tanto, a volte mi guardano con la faccia incazzata e storta in allenamento. Buffon? Si diventa vecchi ma dico che sta meglio oggi rispetto a dieci anni fa, sia a livello fisico che visivo. Si merita il meglio perché è una persona eccezionale".