Milan-Gattuso, rinnovo sempre più vicino. Insieme si programmerà il futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’impatto che Gennaro Gattuso ha avuto sul Milan è stato strepitoso. L’iniziale scetticismo sul tecnico calabrese è stato spazzato via dai risultati e dal progressivo miglioramento della squadra, al punto che ora il prolungamento contrattuale sembra essere davvero scontato. Tra qualche giorno, probabilmente a fine marzo, potrebbe esserci un importante incontro a Casa Milan per la firma sul contratto con adeguamento economico. “Con Gattuso c'è un rapporto molto buono, siamo stati molto trasparenti con lui, ha già dimostrato quello che doveva dimostrare. Ha fatto performance straordinarie. Aspettiamo anche il momento giusto per affrontare la discussione sul rinnovo ma penso che arriverà presto", ha commentato l’amministratore delegato Marco Fassone giovedì sera. Dello stesso parare anche il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, il principale fautore del ritorno di Rino in rossonero l’estate scorsa: “Non ci sono dubbi sul fatto che Rino rimanga tanti anni. Tra pochi giorni ci incontreremo".

Insieme si programmerà il futuro della squadra, compreso la campagna acquisti in vista della prossima stagione. La dirigenza punterà su profili adattabili al 433 e al 442, i due moduli che secondo Gattuso possono andar bene per questo gruppo. Dopo Reina, Strinic e il probabile terzo parametro zero Sung-Yong Ki, l’idea è rinforzare la mediana con giocatori di fisico, in particolare l’attacco, fino ad ora poco prolifico nonostante l’exploit di Cutrone. La sintonia è ai massimi livelli tra allenatore e dirigenza, il Milan progetta il futuro per vivere la prossima annata da protagonista.