Milan, Gattuso riparte da tre idee. Trequartista, Kessiè, Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ribelle Franck Kessié, il motivatissimo Patrick Cutrone e il ritorno del fantasista dietro le due punte: questi i tre cardini su cui punterà forte Gennaro Gattuso per ritrovare il suo Milan, perso dopo la sosta per le Nazionali. Fuori Suso, l'avanzamento di Lucas Paquetà come fantasista dietro le due punte e di conseguenza Calhanoglu arretrato sulla linea dei centrocampisti al fianco di Bakayoko e Kessiè, e questa è la seconda grande novità. Il "ribelle" torna tra i ranghi dopo la panchina contro la Samp, dove il duo Biglia-Bakayoko non ha convinto. Spazio anche al giovane Cutrone, rivela la Gazzetta dello Sport, alla ricerca disperata di un gol che neanche la Nazionale Under 21, dove è al centro del progetto tattico di Di Biagio, ha saputo restituirgli.