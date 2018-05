Milan, Gattuso rischia senza Europa. Sarri-Giuntoli una soluzione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la mancata qualificazione in Europa metterebbe in discussione il futuro del progetto tecnico del Milan con alla guida Rino Gattuso. Considerando che da settimane si parla del possibile addio di Mirabelli, sul quale si sono concentrate le critiche più aspre per la stagione non all'altezza delle ambizioni di tifosi e club, il nome di Giuntoli, attuale ds del Napoli, è quello che circola con maggiore insistenza per l'eventuale sostituzione. Insieme al dirigente, per altro, potrebbe liberarsi anche Sarri, che ha una clausola da 8 milioni che scade entro la fine di maggio e che potrebbe arrivare in accoppiata proprio con il ds. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.