Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato anche di Ricardo Rodriguez e di Suso in conferenza stampa. "Ricardo è un giocatore che a livello tecnico è uno dei più forti che abbiamo, fa sembrare facili cose che non sono facili. Gli arrivano le pallacce ma le fa passare facili, per come gestisce la palla ne esce sempre bene, ha padronanza a livello tecnico. E su Suso abbiamo provato a farlo venire un po' più dentro e penso che possa farlo ancora di più. Tante volte, invece, mi aspetto da Calhanoglu che stia più largo, che ora tende ad accentrarsi troppo. Se non lavoriamo bene con le catene e non hai l'esterno, poi ci deve arrivare il terzino se no la catena non funziona".