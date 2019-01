Milan, Gattuso: "Sbagliamo ultima scelta. Cutrone-Piatek? Insieme no"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Rino Gattuso, allenatore del Milan, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Il nostro primo tempo è stato ottimo, siamo venuti a mancare negli ultimi 20 metri con errori tecnici. Il Napoli crea sempre pensieri, soprattutto oggi con tanti giocatori offensivi in campo. Nel finale ci siamo spaccati e abbiamo fatto il loro gioco, ma tutto sommato è venuta fuori una buona partita".

Cutrone e Piatek possono giocare insieme? "Sì, ma devono essere bravi. A me non piace giocare con la linea di centrocampo a quattro perché diventi piatto. Con due centrocampisti, se non sei bravo, subisce sempre l'avversario. In questo momento per l'equilibrio della squadra non possono giocare insieme. Abbiamo provato a giocare con due attaccanti, ma mi sembrava di lasciare sempre qualcosa per strada".

Un giudizio sul suo Milan: "Penso che se la squadra riuscisse a sbagliare di meno in fase di transizione potrebbe fare tanto meglio. In queste 21 partite lasciamo un po' a desiderare sugli ultimi venti metri, sbagliamo nell'ultima scelta. Dovremo essere più bravi, io e lo staff, a lavorare su questa cosa qua".

Insegnagli tu a fare l'ultimo passaggio. "Io non posso, perché tante volte recuperavo palla e la davo a loro quando giocavo. Ma i miei hanno qualità, soprattutto Calhanoglu e Paquetà. Soprattutto da chi ha tecnica mi aspetto un miglioramento da questo punto di vista".

Vedrai Ancelotti anche lontano dal campo in questi giorni? "Se non sbaglio Carlo torna a Napoli. C'è una temperatura diversa, preferiscono stare al caldo. Noi siamo un po' invidiosi sotto quest'aspetto".