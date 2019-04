© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della sfida di domani contro il Torino, decisiva in vista della corsa Champions. "Se vinciamo può tornare il sorriso ma poi mancheranno altre 4 partite. Dobbiamo farci trovare pronti per la gara di domani". Una parola anche su Suso. "Scommetto su tutti i miei giocatori, i fischi sono stati meritati e li abbiamo presi tutti, non solo lui".