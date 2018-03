Milan, Gattuso: "Sconfitta che brucia, tanti atteggiamenti da migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta subita contro la Juventus, il tecnico del Milan Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

Un bel Milan?

"Il bravo va ai miei giocatori, andare 4-5 volte in campo aperto contro una Juve così era un po' di tempo che non vedevo una cosa così, abbiamo sfruttato male queste situazioni, la prestazione c'è stata ma non basta, rimane la prestazione ma anche il rammarico, questa gara assomiglia a quella di Londra con l'Arsenal, la sconfitta brucia e deve bruciare".

Ottimi in segnali in vista del derby?

"Non basta, hai preso 3 pappine e vai a casa. Ora bisogna recuperare le energie e preparare un derby difficile. La differenza tra noi a loro non è a livello qualitativo ma di mentalità e di forza, sull'1-1 noi prendiamo il secondo gol, tocca a me far migliorare questi ragazzi di 23-24 anni che a volte peccano nell'atteggiamento. La nostra è una squadra tecnica, che corre, sono contento ma per far tornare il Milan dove era dobbiamo migliorare".

Contento di Calhanoglu?

"Mi è piaciuta la prestazione ma non l'atteggiamento, dobbiamo giocare sempre con il coltello tra i denti, abbiamo giocatori con grande qualità ma non come la Juve a livello fisico, dobbiamo metterci a disposizione del compagni, dobbiamo correre come abbiamo fatto a questi mesi. Ad Hakan è andata male, bisogna guardare avanti e migliorare questi aspetti".

Biglia fuori?

"Sì era ammonito, avevano fatto un fallo sulla punizione di Pjanic, l'arbitro lo stava per ammonire di nuovo, oggi non abbiamo perso perché la differenza l'hanno fatta i cambi ma quando giochi contro Cuadrado, Douglas Costa che ti puntano, bisogna essere una macchina perfetta, arrivavano 7-8 cross, ti imbucano, fai fatica, sappiamo la qualità della Juve. Rimane la prestazione, dobbiamo migliorare su qualche aspetto".

Complimenti a Gattuso?

"Li sposto ai giocatori, non posso proporre nulla senza di loro, è una squadra di tanti giovani che seguono, che ascoltano, per questo mi permetto di dire di alzare l'asticella. Traghettatore? Tra 10 partite c'è il rischio di rimanere a pulire i pesci in pescheria, io faccio il mio lavoro con passione, in questi anni a volte mi è riuscito bene, altre meno bene e vedremo".

Cosa serve?

"Dobbiamo avvertire prima il pericolo, fare qualcosa in più, siamo una squadra che esprime un buon calcio, palleggia bene, dobbiamo sentire prima la puzza di bruciato e invece la sentiamo all'ultimo".

Sul derby?

"Solo il pensiero mi viene male, meglio giocarlo in campo che viverlo come allenatore del Milan, è molto difficile, duro da preparare, duro da aspettarlo, preferivo giocarlo come giocatore".

Cutrone titolare?

"Non è diventato in caso, è stato 10 giorni in nazionale. Icardi? Non è solo lui, è tutta l'Inter che è tornata a fare risultati, sarà una gara impegnativa".