Milan, Gattuso: "Sconfitta immeritata. Manca ancora molto, bisogna crederci"

Gennaro Gattuso ha analizzato il k.o. esterno del Milan sul campo della Sampdoria ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo abbiamo pagato l'episodio del gol, siamo stati sfortunati, a livello tecnico abbiamo fatto sempre un tocco in più. Avevamo possibilità di fare più cambi di gioco, tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, nel secondo tempo un po' meglio. La squadra ha fatto una buona partita, nei primi trenta minuti abbiamo fatto fatica perché tecnicamente non siamo riusciti a sviluppare come volevamo. Quando siamo usciti nel primo tempo toccavamo almeno due volte la palla, davamo i tempi a loro per mettersi a posto. Ci sta, venivamo da una sconfitta pesante, abbiamo preso gol dopo appena un minuto su un episodio sfortunato. La sconfitta non ci stava, abbiamo fatto di tutto per pareggiarla, mancano nove partite alla fine, i punti a disposizione sono tanti e bisogna continuare a crederci. Dovevamo fare una pressione più alta, andare uomo contro uomo sulla zona. Poi abbiamo cambiato con la difesa a tre. L'ho provata già con il Chiasso, giochiamo ogni settimana e per preparare le cose ci vuole tempo. Dobbiamo vedere come mettere i giocatori nel posto giusto, Paquetà quando ha giocato mezza punta ha fatto vedere sprazzi di cose interessanti".