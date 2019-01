Milan, Gattuso: "Siamo una squadra operaia. Bene Paquetà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato del momento della squadra rossonera: "Piatek è sicuramente un giocatore che ci fa salire e attacca la profondità, oggi i due gol se l'è inventati. La squadra s'è comportata bene e quando hai un giocatore come lui lo fai con ancora più voglia. E' molto più bello e facile così. Paquetà ha fatto vedere ottime cose, non ha perso una palla, e ci siamo difesi molto bene. Questo è un Milan più operaio, giochiamo sempre in 25 metri, siamo sempre corti e stretti. Ma stiamo giocando in modo diverso rispetto a inizio stagione anche perché qualche interprete è cambiato. Ora siamo più sul pezzo, non lasciamo il campo, mentre nei primi 3-4 mesi dopo le prime difficoltà subentrava la paura".