Milan, Gattuso: "Silva e Kalinic? Ce li teniamo stretti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Milan TV, Gennaro Gattuso ha parlato del mercato dei rossoneri. "Ultimamente siamo bloccati ma Fassone e Mirabelli si occupano di quello. Io organizzo con loro quello che dobbiamo fare. Ormai lo sa anche mio figlio quello che dobbiamo fare, ma speriamo di portare a casa giocatori importanti. La parola "noi" deve essere la parola chiave. La parola io non mi piace. Chi viene deve sapere che rappresenta una società gloriosa e che viene in un gruppo forte che deve fare il salto di qualità. Kalinic e Silva? Spero si rilancino. Andrè Silva ha segnato. Sono sicuro che a questo mondiale ci arrivano in grande condizione. Speriamo, sono un patrimonio del club. Tutti li danno in uscita ma noi li teniamo stretti".