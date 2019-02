© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Roma. "Secondo me abbiamo fatto una buona partita, Piatek ha fatto reparto da solo. Ai punti meritava qualcosa in più la Roma, è stata una bella partita e loro sono una grande squadra. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto questa sera. Bisogna essere organizzati, da rivedere il primo tempo sicuramente. Secondo me nel primo tempo abbiamo palleggiato malissimo, a campo aperto quando abbiamo cercato Paquetà e Calhanoglu abbiamo sempre sbagliato qualcosina. Nella ripresa abbiamo messo in difficoltà la Roma facendo quello che dovevamo fare. Una squadra che ha qualità ti crea pensiero, sono contento e la prestazione mi è piaciuta. De Rossi? Abbiamo condiviso un'esperienza bellissima, mi sono invecchiato e lui ancora è in campo. A Suso piace un pò ricamare ma penso che in questo momento abbiamo bisogno di tutti i giocatori tecnici, è normale che dobbiamo essere bravi a capire quando lui sterza. Rigore su Suso? Se non l'ha dato va bene così".

Avevi bisogno di un attaccante come Piatek?

"E' un giocatore che attacca bene la profondità, quando ci appoggiamo su di lui non ne perde una. E' un giocatore che ci sta dando una grandissima mano".