Milan, Gattuso: "Sono arrabbiato perché abbiamo subito ancora gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha così parlato a Radio Rai dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri sul campo del Sassuolo: "Sicuramente dobbiamo migliorare gli aspetti che ci hanno penalizzati fino a qui, ci vuole una mentalità vincente e questa arriva piano piano. Quando non arrivano i risultati ti viene il braccino e subentra la paura. Così non è un caso se anche i grandi giocatori combinano errori. Abbiamo tre competizioni ed ho bisogno di tutti, se ho tutti a disposizione è più difficile fare scelte. Oggi ci mancava uno dei più importanti come Higuain, che ha avuto un piccolo problema. Per fortuna Cutrone sta un po' meglio. Sono molto arrabbiato perché abbiamo preso di nuovo gol: speravo di non subirne. Se riesci a chiudere la porta per due-tre partite puoi crescere a livello mentale. Siamo contenti di aver vinto ma le prestazioni non erano mai mancate, anche se tra alti e bassi. Se continuiamo su questa strada possiamo fare un buon campionato".