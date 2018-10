Milan, Gattuso: "Spalletti un punto di riferimento per i giovani allenatori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche di Luciano Spalletti: "Lui è a mille panchine, ci sono venti anni di differenza. La strada è ancora lunga da parte mia. L'anno scorso e quest'anno ha cambiato qualcosa a livello tattico, ed è un punto di riferimento per un allenatore giovane come sono io. E' sempre bravo a capire quando cambiare, la sua bravura è questa al di là dell'età".