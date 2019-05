Milan, Gattuso: "Spero di continuare ad allenare questa squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo ottenuto a San Siro contro il Frosinone: "È stata una partita difficile, lo sapevamo. Il Frosinone ci ha messo in difficoltà, ringraziamo Donnarumma e ora speriamo in un risultato positivo della Juventus. In questi mesi sono fatte tante chiacchiere, oggi è la classifica che parla. Io posso piacere o non piacere, ma questa squadra ha fatto "tanta roba" e questo è merito dei ragazzi e del mio staff. Forse ci è mancata solo la stoccata finale, qualcosa non ha funzionato ma questa rosa qua ha fatto molto bene. Per me non ci sono problemi, spero di continuare a fare questo lavoro al Milan, perché qui sto bene e mi sento vivo. Penso anche di essere bravino, anche se ancora devo migliorare in qualche aspetto".